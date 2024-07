Traffico Roma del 31-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna permangono rallentamenti con code a partire dal bivio con la Laurentina fino all’uscita Anagnina incidente sull’Aurelia Attenzione ci sono quelli dal raccordo a via della Stazione Aurelia in direzione del centro città sulla tangenziale per lavori in corso code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo la chiusura della stessa tangenziale proviene Castro se l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico che tanto Vi si può accedere da Largo Passamonti oltre che nella zona di San Giovanni inevitabili le ripercussioni in via eleniana in piazzale labicano quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo trasporto pubblico che ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ...