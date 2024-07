The Miz | In questo momento il morale nello spogliatoio è alle stelle

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come ormai tutti sappiamo da ben 2 anni Triple H è diventato il responsabile del team creativo della WWE, è lui perciò colui che prende le decisioni più importanti per la federazione e per i marchi. In questi 2 anni la WWE ha addirittura iniziato una nuova e entusiasmante era sotto il controllo di Paul Levesque, che ha deciso anche di ripescare talenti precedentemente accantonati e di ridargli il giusto valore. Negli ultimi giorni The Miz ha rilasciato un’intervista al podcast Rich Eisen Show, nel quale ha parlato di come l’aria all’interno degli spogliatoi della federazione sia estremamente buona, affermando: “Come superstar WWE, siamo in continua evoluzione. Che tu sia una superstar o l’intera compagnia, facciamo sempre in modo che il pubblico ottenga ciò di cui ha bisogno.