Sono dovuta scappare Martina incastra Raul è il tempo della verità dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Dumitras eDeIoannissempre più distanti. Durante l’ultimo appuntamento con il reality delle tentazioni si è concluso il falò di confronto all’Is Morus Relais.si è avvicinato alla tentatrice Nicole Belloni, che nel corso del programma aveva era stata la tentatrice di Alex Petri e tra i due è scoppiata la passione, come dimostrato dagli scatti sui social.una cena insieme al ristorante, i duestati pizzicati discoteca e sui socialha pubblicato una foto insieme alla giovane. Nicole ha infatti compiuto 26 anni e ha ricevuto gli auguri daanche sui social: “Auguri bambolina”., invece, sembra ormai impegnata con il tentatore Carlo Marini, con il quale è stata pizzicata mano nella mano per le strade di Napoli e anche in discoteca. >>“Viscido e schifoso”.