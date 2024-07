Sarzana sequestrati 51 cani in un allevamento abusivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 - Unleche ospitava al suo interno 51di razza 'incrocio di lagotto' è stato scoperto dai carabinieri forestali, che sono intervenuti insieme a personale veterinario di Asl 5 e operatori del Comune di. Le strutture delle erano abusive e non rispettavano le prescrizioni sanitarie, tanto che sono stati accertati sette casi di positività alla leptospirosi (che in alcuni casi aveva portato alla morte degli animali), una malattia trasmissibile all’uomo e in grado di provocarne anche la morte. È stato riscontrato che anche la gestione dei rifiuti prodotti nell’attività, come le deiezioni, non rispettava i criteri minimi di legge ed era vettore di ulteriori infezioni.