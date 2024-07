Roma Capitale scuole collegate al Nue 112 | firmato il protocollo d’intesa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 –dial Nue 112, il Numero unico delle emergenze, per rendere più rapido l’intervento delle forze dell’ordine in caso di intrusione e saccheggio. È il contenuto delsiglato oggi in Prefettura di. Alla firma delhanno partecipato il prefetto di, Lamberto Giannini, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini; il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale-Lazio, Anna Paola Sabatini. Ilnasce dall’esigenza di incrementare la sicurezza nellee ridurre i tempi di intervento in caso di intrusioni ed emergenza.