Rogo al poligono di tiro L’autopsia sulle vittime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La procura ha disposto l’esame autoptico, affidando l’incarico al medico legale, per chiarire quali siano state le cause del decesso dei due uomini morti nelscoppiato venerdì aldiin via di Galceti. Il primo, Gabriele Paoli, 67 anni, direttore didella struttura, il secondo, Alessio Lascialfari, 65 anni, tiratore esperto ma che non era socio dell’associazione e che, quindi, come ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli, non era autorizzato a stare dentro la linea dei 50 metri. Le cause del decesso potranno chiarire quello che è accaduto negli attimi concitati in cui è partita la "fiammata", come è stata descritta dai testimoni, che ha distrutto ila segno per poi propagarsi al vicino parco di Galceti. I due potrebbero aver perso conoscenza a causa del fumo o potrebbero essere stati investiti dalle fiamme.