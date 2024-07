Rodari slitta il trasferimento I bambini inizieranno l’anno nella materna da abbattere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Gli alunni della scuola dell’infanzianon andranno allaSan Pietro, perlomeno all’inizio di settembre. Per loro il rientro in classe avverrà solo il 10 settembre e nel solito edificio di via Fermi, quello che dovrà essere abbattuto e ricostruito con un finanziamento di oltre 3,6 milioni di euro del Pnrr. La procedura per individuare la sede sostitutiva per il nuovo anno scolastico è ancora in corso e così la dirigente scolastica Piera Leva ha dovuto comunicare la necessità del posticipo alle famiglie degli oltre 150, "tenuto conto della nuova dislocazione della scuola nell’edificio della paritaria San Pietro" e delle esigenze del personale docente espresse a fine giugno. Ilquindi, per il momento, non ci sarà.