Punto da una vespa mentre lascia dei fiori sulla tomba della mamma | morto lo chef 47enne Marc Pavel

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Desiderava solo dare un saluto a sua madre, portandole deindolisuaal cimitero. Ma la sua visita si è trasformata in una tragedia quando, sfortunatamente, unal’ha. Ècosì, per uno choc anafilattico, lo, dopo un breve ricovero nel reparto rianimazione dell’ospedale di Cattinara a Trieste. È successo tutto venerdì, quandoè statodalla. Losi è comunque messo alla guida per tornare a casa. Lungo il tragitto, però,ha iniziato ad accusare dei dolori e, una volta sceso dall’auto, ha avuto un arresto cardiaco. La chiamata al 112 da parte dei vicini e la corsa in ospedale. Le sue condizioni sono solo peggiorate, fino alla morte la sera del 30 luglio.