Pomigliano | scaduto il contratto di concessione della piscina comunale Acquachiara deve riconsegnare la struttura

(Di mercoledì 31 luglio 2024)D’ARCO – Con la scadenza definitiva e non più rinnovabile deldigestionedello scorso 22 aprile, l’amministrazionedid’Arco, ha avviato le procedure per la riconsegna dell’impianto sportivo. La società, che ha in gestione l’impianto, oggi ha ricevuto una ulteriore comunicazione ufficiale dall’entenella quale si evidenzia la necessità di predisporre tutte le azioni per la riconsegna. In particolare, si richiede di trasmettere, entro il 2 settembre, un rapporto dettagliato sugli interventi di manutenzione effettuati e su eventuali migliorie di adeguamento dell’impianto e delle attrezzature. Documenti fondamentali per verificare lo stato di conservazionee garantire la conformità alle norme vigenti.