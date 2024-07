Pistocchi | Era Bergamo a chiamare Facchetti e non viceversa Lui chiedeva arbitraggi onesti forse perché sapeva già cosa…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Poco tempo fa, il giornalista ex Mediaset Maurizio(autore insieme a Paolo Ziliani del libro “Rubentopoli“), ha avuto un duro scambio di battute con un tifoso juventino che ha replicato ad un post dello stessosu Giacinto: “E’ stato un Campione di sportività e correttezza, dentro e fuori dal campo, esempio per L'articolo: “Erae non. Luigià cosa” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rabiot, il fratello attacca duramente l’Inter: “InterCorruptionVAR.