Piccolo turista rischia di annegare in piscina malore anche per la sorellina | l’intervento del bagnino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Rimini, 31 luglio 2024 – Momenti di grande paura per due piccoli turisti stranieri, fratello e sorella, rispettivamente di 6 e 7 anni, che oggi verso le 14 si trovavano nelladel bagno 110 di Riccione. L'allarme è scattato per il bambino di 6 anni che a un certo punto, mentre stava facendo il bagno, ha incominciato a sentirsi male ed è andato a fondo. Probabilmente si è trattato di undovuto alla congestione digestiva visto che il bambino era entrato in acqua dopo pranzo. Ha incominciato a scalciare e dimenarsi, finendo con la testa sommersa endo di, il tutto davanti agli occhi terrorizzati dei genitori.