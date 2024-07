Parigi 2024 nuoto Thomas Ceccon in semifinale nei 200 dorso Avanti anche Fangio out Restivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I risultati delle batterie di mercoledì 31 luglio per ilalle Olimpiadi di. C’era grande attesa per, tornato in vasca nei 200maschili dopo il meraviglioso oro nei 100. Il fuoriclasse azzurro si conferma “amante del rischio” e non forza assolutamente, destando un’ottima impressione ma chiudendo con il quattordicesimo tempo complessivo ovvero il terzultimo utile per l’accesso in. 1.57.69 per, in una gara che ha visto la clamorosa eliminazione per squalifica del britannico Greenbank che spreca così una ghiotta chance di medaglia. Avanza senza problemi l’ungherese Kos, da molti visto come il favorito, mentre il miglior tempo lo firma lo svizzero Mityukov in 1.56.62. Niente da fare purtroppo per Matteo, che spinge fortissimo nei primi 150 metri però poi crolla nell’ultima vasca chiudendo in 1.59.