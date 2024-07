Parigi 2024 Djokovic | Portare una medaglia alla Serbia è sempre il mio grande obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “unail mio, sin dprima Olimpiade a Pechino nel 2008 in cui sono riuscito a vincere fin qui la mia unica. Finora sto giocando bene ma la semifinale èstata un ostacolo duro per me. Tsitsipas? Non mi aspetto nient’altro che unalotta e un match serrato, lui ha unservizio, undritto. Lo conosco molto bene”. Lo ha detto Novakdopo aver raggiunto i quarti di finale del torneo singolare di tennis ai Giochi di, dove lo attende il greco Stefanos Tsitsipas. “Probabilmente preferisce la terra rispetto ad altri superfici, ha giocato anche un paio di finali Slam, una contro di me qui e un’altra in Australia – aggiunge il serbo che agli ottavi ha superato in due set il tedesco Koepfer – È uno dei giocatori più continui del circuito negli ultimi 10 anni, sa come gestire la pressione.