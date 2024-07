Ospedale Rizzoli di Ischia ballano con utente e parte indagine interna per condotta inopportuna

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Asl Napoli 2 Nord esprime disappunto per il video diffuso sui social in cui alcuni dipendenti danzano con unnell’diNapoli. «Tale comportamento costituisce violazione del Codice di Comportamento del personale dipendente dell’ASL Napoli 2 Nord». Questo si legge in una nota dell’Asl in cui si legge che «la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale, venuta a conoscenza di un video diffuso sui social network che ritrae del personale dipendente impegnato in una danza con unaall’interno di un Reparto Ospedaliero di, esprime il più profondo disappunto per tale, giudicata gravementee in contrasto con i principi di professionalità, rispetto e riservatezza che devono caratterizzare l’operato di ogni dipendente della nostra Azienda Sanitaria».