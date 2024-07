Oro Ceccon Di Tora | Risultato storico E sul futuro di Thomas… – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mirco Di, ex nuotatore, inai nostri microfoni sull’oro conquistato da Thomas: “Una grande soddisfazione per i nostri colori”. Thomasè entrato nella storia con l’oro olimpico nei 100 dorso. Una prima medaglia per l’Italia in questa specialità, ma soprattutto la consacrazione del veneto, detentore già del titolo e primato mondiale su questa distanza. Ma inil classe 2001 vuole provare a battere record su record e magari provare a portare a casa podi in specialità differenze. Thomascon la medaglia d’oro – cityrumors.it – foto LapresseDi questo ne abbiamo parlato incon uno che il nuoto italiano lo conosce molto bene come Mirco Di. L’ex azzurro in carriera ha ottenuto un tre titolo europei (due in vasca corta ndr) oltre che naturalmente ex detentore dei record italiani nei 50 e 100 dorso.