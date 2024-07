OIimpiadi scoppia il caso Khelif Abodi | Carini non in piena sicurezza contro un transgender

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi. Nell’evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire ladi atleti e atlete, e il rispetto dell’equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angelanon sarà così”. Il ministro per lo sport Andreainterviene sulesploso nelle Olimpiadi di Parigi, scatenando polemiche accese anche fra chi non è appassionato di pugilato o di sport. Stiamo riferendoci al match (pesi welter) della pugile italiana domanil’algerina Imane, i cui test del dna hanno evidenziato la presenza di cromosomi XY, tipici del sesso biologico maschile.