Nuoto Simona Quadarella come a Tokyo? La medaglia arrivò negli 800 sl ma la concorrenza sarà tremenda

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una delusione enorme.non si è nascosta dietro un dito al termine della Finale dei 1500 stile libero donne delle Olimpiadi di Parigi 2024. Se l’oro dell’americana Katie Ledecky era già stato dato per assodato, sicuramentenon si aspettava che la russa, naturalizzata francese, Anastasiia Kirpichnikova, e la tedesca Isabel Gose riuscissero ad andare così forte. Sostanzialmente, la romana avrebbe dovuto eguagliare il proprio record italiano per salire sul podio di questa gara. E così si è andata a replicare la stessa situazione di, dove l’azzurra era anche in quel caso tra le candidate per le medaglie nei 1500 sl, ma non andò oltre il quinto posto. Da dire, però, che la situazione tre anni fa era stata anche diversa per il modo in cuisi era avvicinata alle Olimpiadi.