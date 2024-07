Nasce la nuova Cetilar Arena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pisa, 31 luglio 2024 – Da oggi chiamatela "". L'Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ha infatti cambiato il proprio nome, come annunciato dal presidente Giuseppe Corrado nel corso della conferenza stampa avvenuta presso la sala stampa "Passaponti". Prosegue il sodalizio tra Pisa Sporting Club e PharmaNutra, che dopo presentarsi sulle maglie della società, adesso ha apposto il proprio nome sullo stadio, come annunciato dal comunicato. "Dopo aver apposto il brand® sulle maglie nerazzurre oltreché sul rinnovato Centro Sportivo di San Piero che ospita gli allenamenti del Pisa Sporting Club, il main partner PharmaNutra apporrà dunque la propria firma anche sull’a partire dall’amichevole di lusso contro i Campioni d’Italia dell’Inter in programma venerdì prossimo (ore 19.30).