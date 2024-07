Mo | Khamenei guiderà la preghiera per Haniyeh prima dell' inizio del corteo funebre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Teheran, 31 lug. (Adnkronos) - La Guida suprema'Iran, l'ayatollah Alilasul corpo di Ismailpresso l'Università di Teheran,di dareal. Lo riporta l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr. Dopo le preghiere, alle 8,30 ora locale, ilsi dirigerà verso piazza Azadi. Il corpo diverrà poi trasportato in aereo a Doha per la sepoltura.ha guidato le preghiere per personalità defunte di spicco, tra cui il presidente Ebrahim Raisi, i generali e i membri del Corpoe Guardiea Rivoluzione Islamica uccisi in Siria ad aprile e il comandantea Forza Quds, Qassem Soleimani.