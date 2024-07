Milan Rafael Leao cambia ruolo a Pulisic | non faccio l’allenatore ma lui gioca meglio da…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 luglio 2024), arrivato negli Stati Unitisi è travestito da allenatore e ha dato diversi consigli suldi. Ecco le parolee Christian: un asse che nello scorso campionato ha regalato grandi soddisfazioni, ma che nella prossima stagione cercherà di incantare ancora di più i tifosi del. L’americano e il portoghese sono due giocatori di grandissima qualità e sicuramente sono i migliori dal punto di vista offensivo del Diavolo. Anche fuori dal campo i due sono molto amici e ogni volta che ne hanno l’occasione si elogiano a vicenda. Questa volta ci ha pensato Rafa, appena arrivato negli Stati Uniti per aggregarsi al gruppo in vista delle prossime amichevoli, a spendere parole al miele per il compagno di squadra. Non solo,si è anche “trasvestito” da allenatore e ha dato consigli sulla posizione in campo del numero 11 rossonero.