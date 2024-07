LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la gara dei 10m sincro femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Agundez Garcia e Orozco Laca raccolgono 47.40 dal primo tuffo obbligatorio. Qualcosa in meno delle britanniche per le messicane. 11.02 Tuffo indietro per le britanniche da 48.60 perre la. 10.59il10m al femminile! 10.56 Anche oggi dovrebbe fare da comparsa la coppia francese, partecipante perché paese ospitante. Gillet e Hallifax difficilmente eviteranno l’ultima posizione. 10.52 Italia che non è presente in questa, mentre è stata presente nel10 metri che ha aperto questa Olimpiade, ottenendo un quarto posto con Bertocchi/Pellacani. 10.48 Se la lotta per la vittoria sarà praticamente inesistente, diverso è il discorso per il podio che è aperto a diversi scenari.