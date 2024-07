LIVE – Finale All-Around maschile | ginnastica artistica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) LatestualedellaAll-didelledi. Dopo l’ottimo sesto posto con la squadrae lo storico argento della squadra femminile, tocca a Yumin Abbadini e Mario Macchiati tornare in pedana per rappresentare l’Italia nell’atto conclusivo sul giro completo che vede al via 24 atleti in totale. Abbadini ha chiuso le qualificazioni all’ottavo posto, mentre Macchiati al sedicesimo: ora i due azzurri vogliono migliorarsi per conquistare un piazzamento di peso tra i migliori atleti al mondo. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 31 luglio alla Bercy Arena di. Sportface.