Le incognite Strizzolo e Giovannini Missione rilancio e sirene di mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’estate può cambiare le carte in tavola e i ritiri, talvolta, si trasformano in opportunità. A meno che non ci siano alla base decisioni nette come accaduto per Guiebre, Oukhadda, Tremolada e Gargiulo, per tutti gli altri i giochi sono rimasti aperti. Nonostante le voci disiano ancora insistenti, è chiaro. Ma basti pensare all’impiego nelle ultime due amichevoli di, sempre con un piede fuori e l’altro dentro al progetto di Bisoli. Dipende un po’ dai giorni, potremmo dire. È certo che il Modena abbia provato a prendere Defrel e non è ancora escluso che Catellani tenti di inserire un attaccante nel roster canarino, ma con il passare delle settimane e degli allenamenti la punta arrivata nel gennaio 2022 si sta ritagliando uno spazio e nell’economia di una squadra che dovrà adattarsi ad almeno un paio di sistemi tattici, potrebbe tornare utile.