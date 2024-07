Lavori al via allo svincolo di Piona Anas | Pronti per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La maratona olimpica per potenziare lodia Colico della Statale 36 è cominciata. È uno dei cinque interventi progettati dagli ingegneri diprevisti in provincia di Lecco in occasione delleinvernali di Milano – Cortina 2026, le cui gare si svolgeranno pure in Valtellina e i cui atleti, tecnici, addetti aie spettatori passeranno quindi proprio dalla 36. Il potenziamento dellodiconsisterà nella realizzazione delle due rampe mancanti di ingresso e uscita per quanti provengono da nord. Verrà modificato il regime circolatorio attuale nell’esistente galleria di innesto che diventerà da senso unico a doppio senso. Sarà inoltre costruita una rotatoria in corrispondenza della Sp 72 al posto dell’incrocio semaforico attuale. Si apporteranno modifiche alle rampe già esistenti e se ne aggiungeranno appunto due nuove.