(Di mercoledì 31 luglio 2024) Jurgenesclude un futuro da ct dell’Inghilterra. Presente ad un incontro dell’Associazione allenatori di calcio tedesca a Würzburg, ha dichiarato: «Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata». Poi ha continuato: «Cerco pace e tranquillità. Era semplicemente ildi farmi da parte».non esclude dia lavorare nel mondo del calcio: «Sono troppo giovane per giocare solo a padel e passare del tempo con i miei nipoti. Tornerò ad? In realtà loal. Vediamo come sarà tra qualche mese. Al, non c’è nulla in cantiere». E ha aggiunto: «Voglio ancora lavorare nel calcio e aiutare con la mia esperienza e i miei contatti. Vediamo cos’altro c’è per me». Il Telegraph susi è guadagnato la fama di Messia in ogni club di cui è stato allenatore.