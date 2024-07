Jacobs | Ho vibrazioni positive Non vedo Lyes in pole chi mi spaventa è il giamaicano Thompson

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Marcelin conferenza stampa racconta gli obiettivi a queste Olimpiadi di Parigi e parla della temibilità degli avversari. «Tre anni fa ero una persona completamente diversa, arrivavo da outsider ed ero alla mia prima Olimpiade, oggi ci arrivo da campione olimpico e questo mi dà tanta autostima. Penso che come l’ho fatto una volta posso farlo di nuovo». Sulla pressione: «C’è pressione, tutti e in primis me stesso, si aspettano tanto. Ma la sto usando come spinta e non come peso». Sugli obiettivi: «Ne avevo tre, stare in salute e lo sono, vincere gli Europei e poi le Olimpiadi, tocchiamo ferro ma in questi primi giorni al villaggio ho. Come sto? Fisicamente sto molto bene, le sensazioni sono ottime. Sono sereno e ho tanta voglia di divertirmi.