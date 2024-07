Io sono leggenda 2 potrebbe includere un twist del libro che il film con Will Smith ha ignorato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se il sequel dovesse essere effettivamente realizzato,introdurre un passaggio deldall'originale Io2 arricchirà la storia deloriginale, ma c'è unnarrativo in particolare cheessere incluso nel sequel e che si trova nelle pagine del materiale di partenza. Pubblicato originariamente nel 1954, Iodi Richard Matheson è il romanzo da cui venne tratto ildel 2007 con. Sebbene lo scrittore non abbia mai scritto un sequel del suo, la storia del Dr. Robert Neville continuerà, visto che Io2 è attualmente in fase di sviluppo e vedrà il ritorno die l'ingresso di Michael B. Jordan.