Incendio alle Salzare canadair in azione | drammatico scenario di devastazione e tensioni sociali

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ardea, 25 luglio 2024 – Sono dovuti intervenire anche ie gli elicotteri dei Vigili del Fuoco per spegnere il vastoche ha devastato i 706 ettari delle. La situè ancora critica, con le operazioni di spegnimento che proseguono da mezzogiorno e numerose squadre impegnate sul campo. L’, che ha richiesto l’intervento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, è stato gestito con grande professionalità dal neo comandante dei Vigili Urbani, Tenente Colonnello Marzia Sgrò. Il personale ha lavorato senza sosta, rinunciando anche alla pausa pranzo, per fronteggiare le fiamme che hanno inghiottito baracche, alberi e rifiuti accumulati nel tempo. Secondo alcune fonti, non confermate ma neppure smentite, potrebbe trattarsi di un atto di ritorsione da parte di coloro che hanno visto demolite le proprie abitazioni qualche mese fa.