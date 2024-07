Incendio a Roma evacuata la sede Rai di via Teulada

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Attimi di concitazione alla Rai di. Mentre era tutto pronto per il consueto appuntamento con Estate in Diretta, ladi Via, rinominato Centro di Produzione TV Raffaella Carrà, è stata costretta all’evacuazione. Il motivo è un maxidivampato verso l’ora di pranzo dietro la Corte d’Appello a Monte Mario, a circa 300 metri dagli studi Rai. Un evento inaspettato che ha preso alla sprovvista tutti, a partire dai conduttori che si apprestavano ad andare in onda con il segmento Start della trasmissione (trasmesso solo il lancio in cui sono state mostrate immagini dell’). Nelle storie Instagram, Nunzia De Girolamo ha immortalato i momenti concitati precedenti all’uscita: Ragazzi noi stiamo evacuando lo studio, come potete vedere sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani, l’è serio a Monte Mario, a domani.