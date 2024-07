Highlights e gol Manchester City-Barcellona 2-2 amichevole 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilcon glie i gol diestiva delandata in scena ad Orlando, Florida. Tante emozioni, con la sfida che è terminata sul 2-2 dopo i 90? regolamentari: per la squadra di Guardiol a segno O’Reilly e Grealish, mentre Victor e Torre hanno messo la loro firma per i catalani. L’incontro si è deciso ai rigori, con il Barca che ha fatto 4/4, mentre i Citizens con Phillips e Wright hanno sbagliato due dei tre tiri dagli 11 metri.e gol2-2,) SportFace.