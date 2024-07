Haniyeh vertice Onu su richiesta Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 20.43 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione d'emergenza alle 22 in Italia. A richiederla è stato l', in seguito alla morte del leader politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail, ucciso in un attacco a Teheran. Lo ha annunciato la presidenza russa del Consiglio. Ladell'per questo incontro è stata sostenuta da Russia, Algeria e Cina. Teheran invita il Consiglio a "condannare con forza gli atti di aggressione e gli attacchi terroristici" di Israele.