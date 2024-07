Grande Fratello coppia di Temptation Island si é proposta per il provino | com’è andata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024), due noti protagonisti dell’ultima edizione disi sono proposti per il.. ecco, due concorrenti dell’ultima edizione disi sono si sono candidati per sostenere ile prendere parte alla prossima edizione. il reality suo condotto da Alfonso signorini sbarcherà ufficialmente in prima serata su Canale cinque dal 16 settembre e proseguirà fino a Natale ma come ogni anno ci sarà sicuramente il prolungamento. Ogni edizione infatti riscuote un clamoroso successo, e i concorrenti VIP e NIP animeranno la casa con le proprie storie, litigi e nuovi amori che sbocceranno. L’edizione diappena conclusa ha visto uscire dal programma insieme solo tre coppie su sette.