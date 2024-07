Forno 80 anni fa la distruzione della filanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nell’80°versariodiarrivano un libro e la proiezione di un video per non dimenticare. L’evento è in programma domani, alle ore 21, in piazza San Vittorio a, a cura del circolo Arci 13 giugno con le associazioni Eventi sul Frigido, Insieme, Fanti Valenti e Tara editoria, che ha editato la seconda edizione del libro ’Le donnememoria-La memoria delle donne-Racconti, testimonianze e narrazioni delle filatrici del cotonificio ligure di’,collega Angela Maria Fruzzetti. Il libro è accompagnato da un docu-video dove le ultime filatrici raccontano ’la fabbrica di cotone’: l’ingresso alla, il lavoro, l’impattofabbrica sul paese, i capi, la maternità, la medaglia e tanti altri settori specifici fino alla finefabbrica e quindi alla disperazione delle lavoratrici.