Fondi per i dipendenti Ausl L’accordo non soddisfa | Servono benefit tangibili

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Decine disanitari hanno dato vita a un presidio della Uilfpl organizzato sotto la sede dell’Romagna. La protesta è stata scatenata dagli accordi sulla destinazione delle risorse, circa 9 milioni di euro, provenienti daicontrattuali dei, area comparto, che non ha convinto la Uilfpl. "Nei fatti, l’ha presentato una proposta che non garantisce quel valore aggiunto atteso dal personale dipendente" afferma il sindacato di categoria. Le critiche si appuntano sull’aumento di un solo euro per il valore del buono pasto: "Un aumento non in linea con il costo della vita di oggi". Inoltre: "Una spesa dello straordinario che non cala sottraendo così risorse ai passaggi di fascia (Dep) fermi dal 2019".