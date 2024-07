È morto Roberto Herlitzka l’attore aveva 86 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)all’età di 86. Nel corso della sua carrieragirato film per grandi maestri come Lina Wertmüller, Luigi Magni, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino. Molto importante anche la sua influenza a teatro, senza dimenticare chepartecipato, interpretando diversi ruoli, al cast di diversi prodotti per la televisione. Tanti i riconoscimenti ottenuti: il David di Donatello 2004 e il Nastro d’argento 2004 per Buongiorno, notte, film incentrato sul caso di Aldo Moro e il Nastro d’Argento 2013 alla carriera. A teatro ha vinto due volte il Premio Ubu e due volte il Premio Flaiano. La carriera diè stato diretto da grandi registi come Giuliano Montaldo, Luigi Magni e il già citato Bellocchio.