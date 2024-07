Dramma in piscina ore di angoscia Resta grave la bambina di 2 anni ricoverata in rianimazione al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Francesco Tozzi È ancora in condizioni disperate la bimba di 2di origini tedesche che lunedì pomeriggio ha rischiato di annegare nelladi una struttura ricettiva del territorio comunale . La piccola si trovanel reparto didell’ospedale pediatricodi Firenze in prognosi riservata. Lasta lottando per rimanere aggrappata alla vita, proprio nelle ore in cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Prosegue infatti l’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di San Giov, che stanno seguendo il caso. Da accertare è l’esatta dinamica dei fatti, che non è stata ancora ricostruita per intero.