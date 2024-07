Dalla procura via libera alla scarcerazione di Toti E parere negativo su Spinelli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Giovannipuò lasciare gli arresti domiciliari. Almeno secondo ladi Genova, guidata da Nicola Piacente, che oggi ha datopositivo. A questo punto la revoca della misura per l’ex presidente della Regione Liguria è nelle mani del giudice per l’udienza preliminare Paola Faggioni, la quale potrebbe decidere tra domani e venerdì. Con le dimissioni, per, è venuto meno il pericolo di reiterazione del reato Dopo le dimissioni, per gli inquirenti, infatti, non ci sarebbe più il rischio di reiterazione del reato. Il Riesame aveva già sostenuto come fosse venuto meno il rischio di inquinamento probatorio. Il legale diaveva avanzato istanza di revoca dei domiciliari all’atto delle dimissioni dell’ex presidente. Niente viaper AldoDiscorso diverso, invece per l’imprenditore Aldo. Laha infatti espressoper lui.