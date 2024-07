Busta paga guadagni fino a 13mila euro in più all’anno | l’indagine spiega perché

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ambizione assai diffusa tra giovani e meno giovani è quella di avere unaalta, o comunque superiore alla media e in grado di rendere un po’ meno oneroso il carovita. Secondo una recente indagine dell’Area Studi Mediobanca, gli studenti universitari italiani sono destinati a calare entro qualche decennio, con una perdita di introiti – per gli atenei del nostro paese – che è stata quantificata in circa mezzo miliardo di. Si parla di un meno 415mila iscritti entro il 2041, su cui molto inciderà un calo demografico che, almeno al momento, pare irreversibile. Una differente indagine, invece, sottolinea che iscriversi ad una facoltà, prepararsi agli esami e laurearsi con buoni voti, conviene sempre.