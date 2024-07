Bergamo donna di 59 anni accusa un malore e muore nel parco acquatico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Questa mattina, 31 luglio, ad Antegnate, una tragedia ha colpito ilCenter Park. Intorno alle 10:30, unadi 59è caduta in una piscina e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale, in quello che sembrava essere un giorno di svago e relax.Leggi anche: Migliaia di ecoballe di rifiuti a fuoco nel Salernitano, timori per i fumi tossici La ricostruzione dei fatti Secondo le prime ricostruzioni, laavrebbeto unimprovviso. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, tra cui automedica, auto infermieristica e un’ambulanza, non è stato possibile salvarla. Il personale medico ha tentato ogni manovra per rianimarla, ma purtroppo, tutti gli sforzi sono risultati vani. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.