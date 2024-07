Battlefield il nuovo capitolo è uno dei progetti di EA più ambiziosi di sempre

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha condiviso dei nuovi aggiornamenti sulla serie die sul, rivelando prima di tutto che i giochi della celeberrima serie sparatutto sono riusciti a superare i 25 milioni di giocatori nel corso degli ultimi 12 mesi. Wilson ha inoltre aggiunto che per EA sviluppare il prossimodel franchise rappresenta “una delle massime priorità”, visto che si pone come “uno deipiùdella nostra storia”. Il dirigente ha inoltre tenuto a ribadire che proprio per questo motivo all’interno della società hanno deciso di stanziare investimenti e risorse necessarie per realizzarlo come si deve.