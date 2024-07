Baseball quarti di finale scudetto Hotsand al primo match point batti Bsc Grosseto e passi il turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Non pensiamo di avere la qualificazione in tasca per avere vinto le prime due gare, ci sarà da lottare contro la Big Matper accedere alla semi". Andrea Graziani, presidente dellaMacerata, è proiettato alla gara delle 20.30 di oggi quando sul diamante maceratese saranno ospiti i toscani per il terzodella serie sui cinque previsti. "Il rischio – avverte Graziani – è pensare che il discorso sia oramai chiuso dovendo vincere solo una gara. Ci attende un avversario che lotta, che non si dà per vinto e farà di tutto per rientrare in partita e scalfire le nostre certezze". Nei turni precedenti hanno esordito Albert Shakir, autore di un fuori campo in gara1, e Robert Garcia, ex Major League.