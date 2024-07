Arezzo continua la telenovela del bomber Per ora l’unico candidato resta Ogunseye

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Luca Amorosi Non solo la punta nel mercato dell’. Il direttore amaranto Nello Cutolo, come da previsioni, ha preso nota delle eventuali necessità durante queste due settimane di ritiro, consultandosi a quattr’occhi con il tecnico Emanuele Troise, e ha aggiustato la rotta. Prima, allora, potrebbero arrivare altri profili. Uno di questi è un terzino destro: queste settimane hanno sollevato qualche dubbio sui giocatori a disposizione. Nel ruolo ci sono Montini, che però potrebbe spesso essere adattato a sinistra per alternarsi a Coccia, Lazzarini all’occorrenza e, di ruolo, i giovani Maloku e Bigi, che però non sembrano aver convinto del tutto Troise. Uno dei due, allora, potrebbe essere girato in prestito per trovare più spazio e proseguire il proprio percorso di crescita. Già nel corso di questa settimana potrebbero emergere delle novità in tal senso.