A2a risultati oltre le previsioni | Viaggiamo a velocità doppia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano – Con un margine operativo lordo di 1,27 miliardi di euro e un utile netto di 478 milioni, si consolidano idi A2a, la multiservizi attiva nella produzione, vendita e distribuzione di elettricità e gas. I dati riferiti al primo semestre 2024 fanno segnare un incremento rispetto all’analogo periodo del 2023: il margine operativo lordo è cresciuto del 45%, l’utile netto dell’86%. Gli investimenti, pari a 553 milioni di euro, sono in aumento del 12%. Da segnalare il successo riscosso dal primo bond ibrido, in formato green, a sostegno degli investimenti nella transizione energetica e nell’economia circolare, con ordini per 2,9 miliardi, pari a circa 4 volte l’ammontare offerto. I ricavi, che al 30 giugno sono pari a 6.