Visions of Mana | requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Non state avendo le visioni: abbiamo davvero deidi cui parlare, per laPC diofSiccome la carne al fuoco per la grigliata di Ferragosto non mancano mai, tra i titoli interessati (e interessanti) del mese entrante abbiamoofdel quale, per quanto riguarda laPC, fanno oggi capolino i. Trattandosi dell’episodio più ambizioso della serie, quanto farà piangere i nostri computer? A dirla tutta, neanche troppo. Lo ha rivelato con il tweet qui sotto l’account ufficiale della storica serie. Se avete Windows 10, una AMD Ryzen 3 (o una Intel Core i5-6400), 16 GB di RAM e 45 GB di spazio libero in memoria dovreste cavarvela. Avremo modo di riassumere una seconda volta tutti i dati più tardi, ma per ora vi lasciamo al post in questione.