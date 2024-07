Vela oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) La giornata di martedì 30 luglio si prospetta ricca di eventi interessanti in terra francese, palcoscenico dei Giochi Olimpici di. Non mancheranno gli azzurri in gara, con atleti tricolore impegnati anche nelle diverse competizioni di. Vedremo in azione Marta Maggetti, che alle 12:13 scenderà in acqua per la gara di windsurf femminile. Poco più tardi, alle 14.13, sarà Nicolò Renna il protagonista azzurro, con la gara di windsurf maschile in programma alle 14:17. Nel pomeriggio rappresenteranno l’Italia anche Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, in gara nello skiff femminile alle 15:45. Alle 16:35 inizierà infine lo skiff maschile, senza italiani previsti nella competizione.