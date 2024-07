Usa il vero motivo del dietrofront di Biden? Probabilmente i soldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) di Michele Canalini, ilper cui il presidente americano Joeha fatto un passo indietro sono stati i. Anche perché, con lui ancora in campo, le donazioni a favore dei Democratici si stavano letteralmente prosciugando. Non a caso, una volta che Kamala Harris ne ha preso il posto, c’è stata un’impennata di elargizioni, e non solo da parte di magnati e dei soliti potenti. Sembra che ci sia stata l’impennata di donazioni economiche anche dei meno abbienti della società americana, e persino di chi non aveva mai aperto il proprio borsello per le presidenziali sino a quel momento. Infatti, si è calcolato che la Harris abbia raccolto in questi giorni estivi quanto il presidente in carica avesse raccolto in tutti questi mesi di campagna elettorale.