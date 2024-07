Tutti i dubbi di Manuela Sospetti su Louis dopo l’incidente del marito Giuliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Una confidenza. Fatta daBianchi, nuora di Pierina Paganelli, ad alcune amiche, anche loro aderenti ai testimoni di Geova, qualche tempoil misterioso incidente capitato a suoSaponi. A turbare, stando a quanto emerso, sarebbe stato un pensiero in particolare: il timore che l’amanteDassilva (dal 16 luglio in carcere in quanto unico indagato per il delitto) potesse in qualche modo essere coinvolto nello strano episodio che aveva fatto finire in coma. Una preoccupazione forte, esternata danelle sue conversazioni con amiche e parenti e che sarebbe emersa anche nel corso nei colloqui con gli investigatori della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia.