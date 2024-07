Toh proprio i due giudici asiatici Macchi derubato in finale Malagò furibondo | quel pesantissimo sospetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Un nuovo scandalo scuote i giochi olimpici di Parigi 2024. E a pagarne il prezzo è l'Italia; nelladel fioretto maschile, infatti, Filippoè stato letteralmentedagli arbitri, che hanno assegnato la vittoria all'ultima stoccata a Cheung Ka Long, campione olimpico in carica di Hong Kong. Dopo non aver assegnato per due volte la stoccata che avrebbe chiuso la sfida, e in entrambi i casi chi sembrava averne diritto era, ecco che alla terza occasione, altrettanto controversa, la stoccata è stata assegnata a Ka Long. Ne è seguito il caos, con le vibranti proteste di Stefano Cerioni, ct del fioretto, che ha portatoin pedana indicandolo mentre si rivolgeva al pubblico per dire che il vero campione era lui.