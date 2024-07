Sulle fondazioni attendiamo risposte e poniamo ulteriori interrogativi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 – Marco Donati capogruppo consiliare Scelgo Arezzo: “" «Scelgo Arezzo è tornato sul tema delletramite una nota del suo capogruppo Marco Donati che ha ricordato innanzitutto l’interrogazione in Consiglio Comunale del 13 giugno sull’inquadramento giuridico degli organismi creati in questi anni, “alla luce anche delle risorse gestite, che continuano a essere ingenti senza che riusciamo a cogliere la portata del loro ritorno. Il sindaco in quella sede ci disse che non avevamo studiato bene e che se lo avessimo fatto avremmo evitato la presentazione di quell’atto.