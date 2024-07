Soulkin è disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 luglio 2024) Tambu Games ha rilasciato insu, giocosia per Windows che per macOS e che invita i giocatori a immergersi in un roguelite tattico che fonde la raccolta strategica di mostri e il combattimento a turni. Come abbiamo visto con la demo durante loNext Fest, grazie a questo titolo i fan possono esplorare l’affascinante mondo di Ankiril così da aiutare Nadia nella sua missione per salvare il mondo. Nadia, l’eroina evocata, sfrutta il potere del Soul per comandare creature magiche uniche note come. Conconsente di partecipare a battaglie strategiche a turni su una griglia esagonale, con tanto di possibilità di utilizzare i propriraccolti per sconfiggere nemici potenti e sbloccare nuovi contenuti, avanzando nel gioco.